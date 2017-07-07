Более 100 артистов и спортсменов представят традиционную культуру Японии на "Иннопроме"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Более 100 деятелей искусства и спорта Японии приедут в Свердловскую область для участия в фестивале "Недели Японии на Урале", который пройдет в дни международной промышленной выставки "Иннопром-2017". Об этом сообщил заведующий информационном отделом Посольства Японии в РФ Тосио Ямамото на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

"Параллельно с выставкой "Иннопром" будут походить "Недели Японии на Урале". Жители и гости Екатеринбурга смогут поближе познакомиться с достижениями Японии не только в области промышленности и технологий, но и с ее культурой <…> Для этого на Урал приезжает более 100 артистов и спортсменов", - сказал Тосио Ямамото.

Он отметил, что программа фестиваля "подготовлена на любой вкус". "Это - и концерт японского джазового трио, и фестиваль японского кино, и фотовыставка "Последний самурай", и показательные выступления по искусству фехтования кендо (национальная система укрепления физической выносливости и воспитания характера - прим. ТАСС) <…> На церемонии открытия выступят японские барабанщики", - пояснил Ямамото.

По словам министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, неожиданным оказалось для организаторов желание японских музыкантов посетить уральскую провинцию. "Особенно меня удивило желание японских молодых исполнителей поехать в Алапаевск (Свердловская область - прим. ТАСС), на родину Петра Ильича Чайковского. Не такой близкий путь, но тем не менее запланирована поездка в дом- музей Чайковского. И вот в этом доме, где родился композитор, молодые музыканты будут исполнять произведения Чайковского", - отметила она.

Российская премьера японского мультфильма "Жил-был кот" пройдет в "Ельцин Центре". "Фильм рассказывает историю котенка Рудольфа, проживающего в районе Кифу на окраине Японии, беззаботное существование Рудольфа заканчивается, как только волей обстоятельств он оказывается в Токио", - анонсируют организаторы. В "Ельцин Центре" уже работает фотовыставка "Последние самураи", которая повествует о первых японских заграничных миссиях в США и Европу в XIX веке. Пройдут многочисленные лекции, музыкальные обмены, развивающая программа для молодежи, презентация туристических ресурсов Японии.

Спорт по-японски

12 июля во Дворце игровых видов спорта состоится матч по мини-футболу между представителями деловых кругов Свердловской области и Японии. "В матче будут участвовать две команды по пять человек, предполагается два тайма по 25-30 минут. Там будут интересные призы, в том числе медали с символикой чемпионата мира по футболу в городе Екатеринбурге", - сказал ТАСС министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, отметив, что планирует принять участие в матче.

Спортсмены Университета Кокугакуин, Университета Синсю, Васинкай и школы кендо Свердловской области представят выступления и тренировочные сессии по искусству фехтования кендо. "В Свердловской области кендо занимается порядка 200 человек. Тема для нас интересная, и для дальнейшего развития (этого искусства - прим. ТАСС) важно посмотреть мастер-класс", - пояснил Рапопорт.

В Екатеринбург уже прилетела Национальная молодежная сборная Японии для участия в турнире по хоккею на траве "EurAsia Hockey Cup 2017". "Сегодня проходят тренировки. И хотя национальная сборная Японии по хоккею на траве стоит выше (10 место в рейтинге - прим. ТАСС), чем сборная России (17 место), я обещаю, что будут интересные матчи и мы окажем достойное сопротивление", - сказал президент спортивного клуба "Динамо - хоккей на траве" Евгений Горенбург.

"Иннопром-2017"

"Иннопром" - международная промышленная выставка, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. Национальная экспозиция партнера выставки в 2017 году - Японии - займет 3 тыс. кв. метров, а численность японской делегации превысит 500 человек. На выставке разместятся также национальные экспозиции Германии, Италии, Индии, Южной Кореи. Деловая программа будет включать более 150 мероприятий, участниками станут 640 российских и иностранных компаний-экспонентов.