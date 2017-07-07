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Три человека погибли в ДТП с "Уралом" в Югре

Новости Урала
7 июля, 8:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля./ТАСС

На 17 км автодороги Лянтор - Вачимское месторождение произошло столкновение автомобиля "Урал-4320" и "ВАЗ-21017"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля./ТАСС/. Три человека погибли в результате ДТП с машиной "Урал" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"Вчера около 23:45 по местному времени на 17 км автодороги Лянтор - Вачимское месторождение произошло столкновение автомобиля "Урал-4320" и автомобиля "ВАЗ-21017". В результате ДТП водитель легкового автомобиля и двое неустановленных пассажиров погибли на месте происшествия", - сообщили там.

Сейчас сотрудники полиции изучают причины и обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личности погибших.

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