Три человека погибли в ДТП с "Уралом" в Югре

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля./ТАСС/. Три человека погибли в результате ДТП с машиной "Урал" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
"Вчера около 23:45 по местному времени на 17 км автодороги Лянтор - Вачимское месторождение произошло столкновение автомобиля "Урал-4320" и автомобиля "ВАЗ-21017". В результате ДТП водитель легкового автомобиля и двое неустановленных пассажиров погибли на месте происшествия", - сообщили там.
Сейчас сотрудники полиции изучают причины и обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личности погибших.