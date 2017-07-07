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СК возбудил дело в отношении замглавы района в Югре за превышение полномочий

Новости Урала
7 июля, 9:17 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, июля. /ТАСС

По версии следствия, чиновник подписал официальные документы, содержащие ложные сведения о выполненных работах на объекте

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении замглавы Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по факту превышения должностных полномочий. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по ХМАО-Югре по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы Кондинского района. Он подозревается в превышении должностных полномочий", - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, в декабре 2016 года между ООО "Междуреченские коммунальные системы" и ООО "Инновационные Технологии" был заключен договор по проведению в поселке Лиственичный капремонта системы водоснабжения. В этот же день был подписан акт приемки выполненных работ. Водоочистное оборудование, готовое к эксплуатации, не было поставлено на площадку водозаборных сооружений в поселке, строительно-монтажные работы не были проведены.

"Исполнявший в тот момент обязанности начальника управления ЖКХ администрации Кондинского района подписал официальные документы, содержащие ложные сведения о выполненных работах на объекте. На основании этих документов компании были незаконно перечислены деньги в размере свыше 33 млн рублей. В дальнейшем подозреваемый представил в департамент ЖКХ и энергетики ХМАО-Югры отчет о целевом использовании субсидий из бюджета округа", - пояснили в ведомстве.

Оборудование находилось в поселке Междуреченский до апреля 2017 года. Сейчас оно установлено и введено в эксплуатацию.

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