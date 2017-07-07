Аэропорт Екатеринбурга побил рекорд по суточному пассажиропотоку

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Екатеринбурга Кольцово 5 июля достиг исторического максимума по количеству обслуженных за сутки пассажиров - его услугами воспользовались почти 23 тыс. человек. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба авиаузла.
"5 июля услугами аэропорта воспользовалось 22 979 человек, что стало максимальным показателем в современной истории воздушной гавани. Предыдущий рекорд был зафиксирован в докризисном 2014 году. Тогда 8 августа аэропорт Кольцово обслужил 21 307 человек", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в маршрутной сети аэропорта более 80 регулярных направлений. В их число входят все российские города-миллионники, кроме Челябинска и Перми, все популярные у российских туристов курортные направления, а также ряд крупных международных хабов: Стамбул, Хельсинки, Париж, Прага. Их использование, как отмечается, позволяет жителям Екатеринбурга добраться в большинство крупных городов мира с одной стыковкой.
Кольцово - один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок. В 2016 году аэропорт обслужил 4,3 млн пассажиров, что на 53 тыс. больше, чем годом ранее.