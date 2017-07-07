Призер Олимпиады-2004 зарегистрирована кандидатом на выборах свердловского губернатора

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Серебряный Призер Олимпийских игр 2004 года в эстафете 4х400 метров Олеся Красномовец (Форшева) зарегистрирована кандидатом на выборах губернатора Свердловской области от партии "Патриоты России", передает корреспондент ТАСС.
Свердловский облизбирком ранее принял документы от восьми кандидатов на выборах, которые пройдут 10 сентября в единый день голосования: врио губернатора Евгения Куйвашева ("Единая Россия"), депутата гордумы Екатеринбурга Дмитрия Сергина ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), депутата Заксобрания области Дмитрия Ионина ("Справедливая Россия"), управляющего директора "Плюс банка" Алексея Парфенова (КПРФ), Игоря Торощина (ЛДПР), депутата гордумы Екатеринбурга Константина Киселева ("Зеленые") и Виктора Костромина ("Народ против коррупции"), мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана ("Яблоко").
По словам главы свердловского облизбиркома Валерия Чайникова, кандидатам необходимо собрать листы поддержки от муниципальных депутатов представительных органов и глав муниципальных образований ("муниципальный фильтр" - прим. ТАСС), избранных на прямых выборах. Подписи необходимо собрать до 26 июля.
Каждый кандидат должен собрать не менее 126 и не более 132 подписей в свою поддержку, подписи должны быть собраны не менее чем в 55 муниципальных районах и городских округах, а также в сельских и городских поселениях. Из 126 подписей не менее 108 и не более 113 должны быть собраны от депутатов районных дум и глав городских округов, остальные - от депутатов сельских и городских поселений.