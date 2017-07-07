Шувалов: около 170 японских компаний примут участие в выставке "Иннопром" в Екатеринбурге

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ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Япония в 2017 году стала основным партнером России на промышленной выставке "Иннопром", сообщил первый вице-премьер России Игорь Шувалов на встрече с министром иностранных дел Японии Фумио Кисидой.
"Мне приятно видеть, что японская делегация посещает Россию, Екатеринбург, где пройдет выставка "Иннопром", и в этом году нашим основным партнером по ней является Япония. Около 170 компаний из Японии будут представлены на "Иннопроме". Надеюсь, это будет совместный российско-японский успех", - сказал Шувалов.
Выставка "Иннопром" пройдет в Екатеринбурге 10-12 июля. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко планирует посетить эту выставку и встретиться с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.