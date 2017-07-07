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Житель Урала ударил стюардессу на борту самолета в Симферополе, возбуждено дело

Новости Урала
7 июля, 11:04 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 7, июля. /ТАСС

48-летний житель Свердловской области был пьян

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КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Свердловской области, ударившего стюардессу на борту самолета, летящего рейсом из Екатеринбурга и приземлившегося в аэропорту Симферополя. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Южного федерального округа (ЮФО).

"По данному факту в отношении гражданина сотрудниками следственного отдела Крымского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении.

После инцидента мужчину задержала прибывшая на борт следственно-оперативная группа. Медицинское освидетельствование показало, что он был пьян. Как уточнили в ведомстве, инцидент не вызвал задержку в расписании полетов.

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