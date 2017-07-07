Электронную коммерцию обсудят на российско-китайской бирже контактов на "Иннопроме"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Участники российско- китайской биржи контактов на выставке "Иннопром-2017" в Екатеринбурге обсудят развитие электронной коммерции, на бирже будут представлены по меньшей мере 179 предприятий из Китая. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС вице-консул по торгово- экономическим вопросам Генерального консульства Китая в Екатеринбурге Сюй Вэйпин.

"В выставке "Иннопром" примут участие три правительственные делегации - провинций Хэнань, Хэйлунцзян и Цзилинь, в том числе будут присутствовать вице-губернаторы регионов. В рамках деловой программы организована российско-китайская промышленная и научно- техническая биржа контактов, для участия в которой на данный момент зарегистрировано 179 китайских предприятий. Предприятия - участники работают в сферах: сельское хозяйство, финансы, машиностроение, производство химической продукции и медицинского оборудования, логистика, электронная коммерция, цифровые технологии и возобновляемая энергетика", - сказала госпожа Сюй Вэйпин.

По словам собеседницы агентства, планируется наладить сотрудничество между средним и малым бизнесом двух стран. "Развитие в сфере электронной коммерции и современного сельского хозяйства считается приоритетным направлением будущего сотрудничества между малым и средним бизнесом КНР и России. Китайцам очень нравятся российские конфеты, шоколад, мучные изделия, печенье и сухое молоко, эти продукты пользуются неплохой популярностью на рынке Китая. Перспектива - заниматься продажей этих товаров на платформах электронной коммерции, это и будет обсуждаться на бирже контактов", - сказала вице-консул.

В общей сложности на "Иннопром-2017" приедут около 250 участников из Китая. "Также будет представлено два стенда компаний из Шанхая. Они представят производство запчастей для автомобилестроения и высокие технологии", - отметила Сюй Вэйпин, добавив, что на "Иннопроме" планируется подписание российско-китайских соглашений, но суммы и суть соглашений пока не раскрываются.

За прошлый год Свердловская область приняла более 20 официальных делегаций из Китая. Крупнейшими мероприятиями с участием китайских партнеров стали третье Российско- китайское ЭКСПО и биржа контактов между предприятиями Свердловской области и провинции Хэйлунцзян в ноябре - в ее работе приняли участие 111 китайских компаний. В 2016 году экспорт продукции машиностроения из Свердловской области в Китай вырос в 2,5 раза.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка пройдет с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, ее темой станет "Умное производство", партнером выставки станет Япония. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.