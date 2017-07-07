Ситуационный центр при облизбиркоме будет работать на выборах в Свердловской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Ситуационный центр по работе с обращениями граждан впервые заработает в избирательной комиссии Свердловской области. Специалисты центра по телефону, электронной почте и Skype будут отвечать на вопросы свердловчан о предстоящих выборах, а также принимать любые другие обращения, сообщил журналистам в пятницу председатель облизбиркома Валерий Чайников.
"Ситуационный центр - это абсолютно новая структура в избирательной комиссии Свердловской области, которая возьмет на себя всю работу с обращениями граждан. В центре работают четыре оператора, которые принимают все входящие обращения - от граждан, представителей политических партий, кандидатов. Вопросы поступают по трем каналам - телефон, электронная почта и Skype. С 10 июля центр будет работать в рабочие и выходные дни в определенное время, а в день голосования, 10 сентября, в круглосуточном режиме", - сказал он.
По словам Чайникова, все обращения, даже анонимные звонки, будут обрабатываться и передаваться в органы власти или правоохранительные органы для реагирования. "Все сотрудники центра прошли специальное обучение, разработаны регламенты и стандарты обслуживания. В них даже описана тактика работы с агрессивными заявителями и жалобщиками. А чтобы сократить время ответа на самые часто задаваемые вопросы, специалисты будут использовать типовые формы ответов", - пояснил председатель облизбиркома.
Ранее сообщалось, что практически все участковые комиссии Свердловской области (за исключением тех, где будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней), опробуют на губернаторских выборах QR-кодирование результатов протоколов. В облизбиркоме отмечают, что применение этой технологии, в процессе которой данные протоколов избирательных комиссий преобразуются в машиночитаемый код, позволит ускорить передачу информации об итогах голосования, исключить любые технические ошибки и так называемый человеческий фактор.
Кроме того, заявление об участии в голосовании на губернаторских выборах на Урале впервые будут принимать МФЦ. Теперь каждый житель Свердловской области сможет отдать свой голос на ближайшем к нему участке вне зависимости от прописки, для этого он должен всего лишь подать заявление любым удобным для него способом. Кроме МФЦ, заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно будет подать через портал госуслуг, а также в территориальных избирательных комиссиях. Принимать их начнут с 26 июля - за 45 дней до выборов.