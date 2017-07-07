На "Иннопроме" представят машину для очистки дорог, созданную свердловским заводом

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Машиностроительный завод им. М. И. Калинина (Екатеринбург, Свердловская область) презентует новую коммунальную машину МК2000, предназначенную для уборки улиц, на международной промышленной выставке "Иннопром-2017", которая пройдет с 10 по 13 июля в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пятницу в департаменте информационной политики области.
"Создание этой машины было частично профинансировано за счет субсидии из федерального бюджета. Данный проект имеет большое значение для Среднего Урала как с точки зрения развития промышленного комплекса - выпуска конкурентоспособной, востребованной продукции, так и с точки зрения экологии - новые машины очищают дороги с помощью вакуумной установки", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина.
Представители предприятия рассказали, что конструкторы завода разработали МК2000 с нуля. В летнем варианте машины предусмотрена вакуумная уборка, мойка улиц, ограждений и памятников. Зимний вариант предполагает наличие распределителя противогололедных материалов и валковой щетки для уборки снега. Машина может работать и на бензине, и на безопасных для человека и окружающей среды природных газах - метане и пропане.
"С помощью вакуумной установки техника может очищать территории не только от снега, грязи и пыли, но и от скапливающихся на дорогах и тротуарах вредных веществ, выделяемых автомобильным транспортом. Установка на экологичность нашла выражение и в дизайне МК2000 - зеленый цвет символизирует заботу человека об окружающей его природе", - сообщают в департаменте.
Машина будет представлена на выставочном стенде концерна ВКО "Алмаз-Антей", в состав которого входит Машиностроительный завод имени М. И. Калинина. В рамках "Иннопрома" планируется подписание соглашения между Машиностроительным заводом им. М. И. Калинина и одним из его вузов-партнеров - Уральским государственным экономическим университетом.
Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году тема выставки - "Умное производство", партнером выставки станет Япония. Организатор - Министерство промышленности и торговли РФ.