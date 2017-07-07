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Количество предпринимателей в сфере АПК на Среднем Урале за 10 лет увеличилось вдвое

Новости Урала
7 июля, 13:59 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, июля. /ТАСС

По данным Свердловскстата, личные подсобные хозяйства - это "по-прежнему самая многочисленная категория сельхозпроизводителей в области"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Количество индивидуальных предпринимателей в сфере АПК за последние 10 лет увеличилось вдвое в Свердловской области, сообщили в пятницу в департаменте информации губернатора со ссылкой на данные регионального управления Росстата.

"Сопоставление данных с показателями сельскохозяйственной переписи 2006 года свидетельствуют о структурных изменениях, произошедших в аграрном секторе региона за последние 10 лет. Так, произошло укрупнение фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Количество последних увеличилось более чем в два раза, а общая площадь земли в среднем на один объект увеличилась на 40,3%. Подобные тенденции наблюдаются в личных подсобных хозяйствах граждан в сельских поселениях, в данной категории отмечен рост числа объектов, по предварительным итогам, их насчитывается 29,5 тыс.", - сообщили в департаменте.

По словам руководителя Свердловскстата Елены Кутиной, личные подсобные хозяйства на Среднем Урале - это "по-прежнему самая многочисленная категория сельхозпроизводителей в области".

"Наименее подвержено влиянию времени оказались некоммерческие объединения граждан - садовые, дачные, огородные товарищества. Заметен интересный тренд - на фоне сокращения огороднических объединений, садоводческих и дачных товариществ стало больше, при этом число дачных объединений увеличилось с 3 до 226, а их средняя площадь - с 1,3 га до 24,1 га", - приводит департамент слова Кутиной.

По предварительным данным сельхозпереписи, прошедшей в Свердловской области в 2016 году, обеспеченность сельскохозяйственными угодьями и пахотными землями на одного жителя Среднего Урала составляет 0,6 и 0,34 га.

На данный момент в Свердловской области работает 690 крупных сельхозорганизаций, 1911 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 419 тысяч личных подсобных хозяйств, 3859 некоммерческих объединений граждан.

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