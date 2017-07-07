Челябинский губернатор поручил оказать медпомощь девочке, пострадавшей в ДТП в Башкирии

ЧЕЛЯБИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский дал поручение министру здравоохранения региона подключиться к оказанию медицинской помощи 6-летней жительнице области, которая пострадала вместе с семьей в ДТП на трассе в Башкирии. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе главы региона.

"Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил своему заместителю Олегу Климову разобраться в обстоятельствах и причинах произошедшего (ДТП в Башкирии - прим. ТАСС), а министру здравоохранения Сергею Кремлеву поручено подключится к работе местных медиков и при необходимости оказать весь комплекс необходимой медицинской помощи пострадавшей девочке (жительнице Магнитогорска - прим. ТАСС)", - пояснили в пресс-службе.

В ночь на 7 июля в Белорецком районе Башкирии на 197 километре автодороги Уфа - Инзер - Белорецк недалеко от Серменево произошло ДТП с участием автомобилей Renault и "Газель". За рулем Renault находился 40-летний житель Магнитогорска, вместе с ним ехали его 36-летняя супруга и трое детей: 14-летний сын и две дочери, четырех и шести лет. "Газелью" управлял 28-летний житель Магнитогорска, вместе с ним ехал пассажир. По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей скончались пять человек: супруги, которые находились в Renault, два их ребенка, а также водитель "Газели".

Шестилетняя девочка, находившаяся в легковом автомобиле, госпитализирована. В реанимационном отделении с травмами также находится пассажир грузовика.