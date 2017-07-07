Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Часть федеральной трассы Пермь - Екатеринбург просела из-за ливней в Пермском крае

Новости Урала
7 июля, 14:33 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 7, июля. /ТАСС

По данным ведомства, проезд осуществляется по старой автомобильной дороге через поселок Бершеть

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕРМЬ, 7 июля. /ТАСС/. Часть федеральной трассы Пермь - Екатеринбург просела из-за увеличения уровня воды в реке Юг в результате продолжительных дождей в Пермском крае. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба управления МЧС по региону.

"7 июля в 12:40 местного времени (10:40 мск) поступило сообщение о том, что в связи с обильными осадками произошло проседание части полотна (примерно 18 на 4 м) автомобильной дороги Пермь - Екатеринбург в районе 36 км", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, проезд осуществляется по старой автомобильной дороге через поселок Бершеть. "Затруднения движения нет, пострадавших нет, ситуация находится под контролем", - добавили в пресс-службе.

Из-за сильных дождей в Пермском крае остаются размытыми 12 участков автомобильных дорог, в том числе семь мостов в два муниципальных районах края. Ранее из-за шквалистого ветра и ливней, начавшихся вечером 5 июля, в Пермском крае без электроэнергии остались более 15 тыс. человек в 60 населенных пунктах. Сейчас электроснабжение во всех районах восстановлено.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Кострома
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
3
Тактильные картины для слабовидящих из Пушкинского музея представили в Екатеринбурге
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече
2
Рособрнадзор запретил прием в два вуза, еще у двух приостановил лицензию
3
Навальный вышел на свободу после отбытия 25 суток административного ареста
4
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
5
Шипулин и Волков испытали новые биатлонные винтовки от "Калашникова"
6
Упавший на рельсы станции метро "Театральная" в Москве пассажир остался жив
7
Путин прибыл в Гамбург на саммит G20
Темы дня
Реклама