Часть федеральной трассы Пермь - Екатеринбург просела из-за ливней в Пермском крае

ПЕРМЬ, 7 июля. /ТАСС/. Часть федеральной трассы Пермь - Екатеринбург просела из-за увеличения уровня воды в реке Юг в результате продолжительных дождей в Пермском крае. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба управления МЧС по региону.

"7 июля в 12:40 местного времени (10:40 мск) поступило сообщение о том, что в связи с обильными осадками произошло проседание части полотна (примерно 18 на 4 м) автомобильной дороги Пермь - Екатеринбург в районе 36 км", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, проезд осуществляется по старой автомобильной дороге через поселок Бершеть. "Затруднения движения нет, пострадавших нет, ситуация находится под контролем", - добавили в пресс-службе.

Из-за сильных дождей в Пермском крае остаются размытыми 12 участков автомобильных дорог, в том числе семь мостов в два муниципальных районах края. Ранее из-за шквалистого ветра и ливней, начавшихся вечером 5 июля, в Пермском крае без электроэнергии остались более 15 тыс. человек в 60 населенных пунктах. Сейчас электроснабжение во всех районах восстановлено.