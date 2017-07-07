Для посетителей "Иннопрома" будут организованы специальные автобусные рейсы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Специальные автобусные рейсы будут организованы для посетителей во все дни работы международной промышленной выставки "Иннопром-2017", которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Об этом сообщает пресс-служба промышленной выставки.

"В дни проведения "Иннопрома" будут организованы специальные автобусные рейсы для посетителей выставки", - говорится в сообщении.

Автобусы будут ходить от станции метро "Ботаническая" до МВЦ "Екатеринбург ЭКСПО" и обратно с интервалом 15 минут. В первый день деловой программы выставки, 10 июля, автобусы будут ходить с 11:30 до 20:00 по местному времени, в остальные дни - с 08:00 до 20:00 по местному времени.

"Иннопром" - международная промышленная выставка, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. Национальная экспозиция партнера выставки в 2017 году - Японии - займет 3 тыс. кв. метров, а численность японской делегации превысит 500 человек. На выставке разместятся также национальные экспозиции Германии, Италии, Индии, Южной Кореи. Деловая программа будет включать более 150 мероприятий, участниками станут 640 российских и иностранных компаний-экспонентов.