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В Екатеринбурге полицейские спасли лисенка, застрявшего между гаражами

Новости Урала
7 июля, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Хищник помещен во временное жилище, у него обнаружена резаная рана задней лапы. После того, как лисенка вылечат, его выпустят в лес

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Материал из 1 страницы
© Пресс-служба МВД РФ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции помогли трехмесячному лисенку, застрявшему между гаражами в Екатеринбурге. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, местные жители сначала заметили лисенка возле продуктового магазина.

"Хищник крутился у крыльца торговой точки, вероятно, надеясь, что кто-либо из покупателей угостит его каким-нибудь лакомством, также лисенка неоднократно видели на оживленной дороге, где ездит большое количество автомобилей. В итоге полицейские патрульно-постовой службы обнаружили его застрявшим в узком проходе между гаражами микрорайона "Пионерский", - сообщила представитель МВД.

Полицейские вызволили животное и вызвали зоозащитников для его осмотра. Как выяснилось, лисенку около трех месяцев. "В тот же день он был помещен во временное жилище, у него обнаружена резаная рана задней лапы. После того как хищника вылечат, он будет выпущен в родную стихию", - добавила Волк.

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