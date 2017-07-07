Сетевой центр материаловедения и нанотехнологий БРИКС откроется в 2017 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Сетевой центр материаловедения и нанотехнологий БРИКС начнет работу в октябре 2017 года. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ), где расположена штаб-квартира Сетевого университета БРИКС.

"В октябре на учредительном собрании, которое по поручению Минобрнауки будет проводиться на базе нашего университета, будут выбраны учредители этого центра от каждой страны, определены наиболее актуальные направления исследований и приняты основополагающие документы данного сообщества. Сам центр мы планируем открыть в конце этого года", - приводит пресс-служба слова проректора по науке УрФУ Владимира Кружаева.

В пресс-службе добавили, что уже в ближайшие месяцы от каждой страны будут отобраны партнеры для развития проекта. "Университет поэтапно реализует рабочий план по науке, технологиям и инновациям, который разработан до 2018 года. Зона ответственности УрФУ в этом проекте - контактная точка по астрономии, созданная на базе вуза. Главная цель - обеспечить системное взаимодействие ученых разных стран в этой сфере", - отметил Кружаев.

В 2016 году в апреле в УрФУ открылась штаб-квартира Сетевого университета БРИКС - образовательного проекта, ориентированного на формирование нового поколения профессионалов высокой квалификации, с навыками критического мышления и способностью принимать и реализовывать нестандартные решения, касающиеся экономических и социальных проблем.

Уже в сентябре на площадке вуза состоялось совещание по астрономии, одним из решений которого стало намерение проводить ежегодные научные мероприятия в формате workshop. Они будут служить платформой для обсуждения вопросов, связанных с научным исследованиями, разработками и внедрением новых технологий, а также поиска путей для развития сотрудничества БРИКС в области астрономии.