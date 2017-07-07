Икона святых Петра и Февронии передана в дар Екатеринбургской епархии из Мурома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Владимирская епархия передала в дар Екатеринбургской епархии икону святых Петра и Февронии XIX века с частицами мощей. Принесение иконы в храм "Большой Златоуст" состоялось в пятницу, сообщил викарий Екатеринбургской епархии, епископ Среднеуральский Евгений.

"Сегодня в храм "Большой Златоуст" принесена старинная икона XIX века, которая находилась в одном из храмов Владимирской митрополии (в Муроме - прим. ТАСС). По благословению епископа Муромского и Вязниковского Нила в икону были вправлены частицы святых мощей благоверных князей Петра и Февронии", - сказал владыка Евгений.

Он отметил, что 8 июля, в День семьи, любви и верности, торжества в честь Муромских чудотворцев возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

"Утром в Храме-на-Крови начнется праздничная Божественная литургия, которую совершит митрополит Кирилл. Затем пройдет крестный ход к памятнику благоверным князьям Петру и Февронии, где владыка Кирилл совершит молебен святым покровителям семьи", - добавил владыка Евгений.

В Екатеринбургской епархии отметили, что у памятника будут награждены многодетные семьи, им вручат билеты на премьеру нового анимационного фильма "Сказ о Петре и Февронии".

В этот же день Александро-Невский Ново-Тихвинский монастырь (Екатеринбург) подготовит для горожан 5 тыс. подарков и угощений в честь дня Тихвинской иконы Богородицы. "Будет очень много цветов. Цветы - это традиционный символ любви и добра. 8 июля будет выложена дорожка из 10 тыс. цветов от врат монастыря до храма, храм тоже будет украшен цветами", - отметили в епархии.

День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности официально отмечается в России 8 июля. Праздник был учрежден в 2008 году при поддержке президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой.

Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе.

Скончались Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.