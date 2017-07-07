Сильный ливень превратил улицы Екатеринбурга в реки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Сильные ливни, захватившие Московский регион, в пятницу достигли Екатеринбурга - во второй половине дня в течение часа улицы оказались подтопленными, передает корреспондент ТАСС. Наиболее сложная ситуация складывается на окраинах, где машины буквально тонут, а люди не могут перейти улицу из-за сильных потоков. Участники группы "Типичный Екатеринбург" в социальной сети шутят, что в городе "образовались новые водоемы" и просят уральцев переждать непогоду дома или на работе.

Из-за непогоды образовались километровые пробки. Доехать из центра до ближайших районов Екатеринбурга можно минимум за 2 часа. По словам водителей такси, на их услуги "настоящий ажиотаж". Стоимость одной поездки в такси выросла в два раза.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в центре "Фобос", сейчас информация о количестве выпавших осадков в Екатеринбурге уточняется. "Более подробная информация появится в течение часа", - сказала специалист центра. Ливень пока не отразился на работе аэропорта Кольцово. Согласно онлайн-табло, все рейсы на вылет и прилет выполняют по расписанию.

Ранее ТАСС со ссылкой на синоптиков свердловского Гидрометцентра сообщал, что в Екатеринбурге в ближайшие дни прогнозируют грозы и кратковременные дожди. Осадки в Екатеринбурге 6 июля сопровождались порывами ветра до 23 м/ с. В некоторых районах выпала почти треть месячной нормы осадков. В четверг региональное управление МЧС распространило штормовое предупреждение в связи с непогодой, которое ведомство продлило на пятницу, 7 июля. Улучшение погоды ожидается в регионе только к 15 июля.

Ливни осложнили обстановку на северных реках Свердловской области. Как сообщили ранее ТАСС в уральском управлении Гидрометцентра РФ, существует угроза подтопления низководных мостов и пойм, а водность на реках (количество воды, переносимой рекой за какой-либо интервал времени - прим. ТАСС) превышает показатели аналогичного периода прошлого года в 3-4 раза.

По данным уральских гидрологов, самые сложные районы - север, северо-запад Свердловской области - бассейны рек Лозьвы и Сосьвы, которые берут начало в горах, где снег до сих пор лежит. Там уточнили, что осадков ближайшие несколько дней на севере Свердловской области не обещают, но из-за большого количества дождей, прошедших в июне, вода будет стекать в русла северных рек. Поэтому говорить об улучшении гидрологической обстановки пока говорить не приходится.