Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сильный ливень превратил улицы Екатеринбурга в реки

Новости Урала
7 июля, 17:29 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, июля. /ТАСС

Из-за непогоды в городе образовались километровые пробки

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Сильные ливни, захватившие Московский регион, в пятницу достигли Екатеринбурга - во второй половине дня в течение часа улицы оказались подтопленными, передает корреспондент ТАСС. Наиболее сложная ситуация складывается на окраинах, где машины буквально тонут, а люди не могут перейти улицу из-за сильных потоков. Участники группы "Типичный Екатеринбург" в социальной сети шутят, что в городе "образовались новые водоемы" и просят уральцев переждать непогоду дома или на работе.

Из-за непогоды образовались километровые пробки. Доехать из центра до ближайших районов Екатеринбурга можно минимум за 2 часа. По словам водителей такси, на их услуги "настоящий ажиотаж". Стоимость одной поездки в такси выросла в два раза.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в центре "Фобос", сейчас информация о количестве выпавших осадков в Екатеринбурге уточняется. "Более подробная информация появится в течение часа", - сказала специалист центра. Ливень пока не отразился на работе аэропорта Кольцово. Согласно онлайн-табло, все рейсы на вылет и прилет выполняют по расписанию.

Ранее ТАСС со ссылкой на синоптиков свердловского Гидрометцентра сообщал, что в Екатеринбурге в ближайшие дни прогнозируют грозы и кратковременные дожди. Осадки в Екатеринбурге 6 июля сопровождались порывами ветра до 23 м/ с. В некоторых районах выпала почти треть месячной нормы осадков. В четверг региональное управление МЧС распространило штормовое предупреждение в связи с непогодой, которое ведомство продлило на пятницу, 7 июля. Улучшение погоды ожидается в регионе только к 15 июля.

Ливни осложнили обстановку на северных реках Свердловской области. Как сообщили ранее ТАСС в уральском управлении Гидрометцентра РФ, существует угроза подтопления низководных мостов и пойм, а водность на реках (количество воды, переносимой рекой за какой-либо интервал времени - прим. ТАСС) превышает показатели аналогичного периода прошлого года в 3-4 раза.

По данным уральских гидрологов, самые сложные районы - север, северо-запад Свердловской области - бассейны рек Лозьвы и Сосьвы, которые берут начало в горах, где снег до сих пор лежит. Там уточнили, что осадков ближайшие несколько дней на севере Свердловской области не обещают, но из-за большого количества дождей, прошедших в июне, вода будет стекать в русла северных рек. Поэтому говорить об улучшении гидрологической обстановки пока говорить не приходится.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Спецпроект “Золотое кольцо”. Кострома
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
3
Тактильные картины для слабовидящих из Пушкинского музея представили в Екатеринбурге
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Трамп проводят встречу на полях саммита G20
2
Комитет ПА ОБСЕ сохранил в своей резолюции утверждения о "гибридных силах" РФ в Донбассе
3
В центре Луганска произошли два взрыва
4
Встреча Путина и Трампа на саммите G20. Видеотрансляция
5
Взрыв в Луганске признали терактом
6
Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече
7
В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в Гамбурге
Темы дня
Реклама