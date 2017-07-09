Уральские ученые представили на "Иннопроме" прототип ружья для посадки дронов-нарушителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Резидент технопарка высоких технологий "Университетский" (Свердловская область) - Конструкторское бюро (КБ) "Аэростат" представил прототип ружья для посадки дронов-нарушителей в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017" в Екатеринбурге. С разработкой ознакомился врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, передает корреспондент ТАСС.

"Третий выставочный образец - прототип ружья для посадки дронов-нарушителей. Это уже рабочий образец, позволяет сажать квадрокоптектеры в радиусе до полукилометра. На текущий момент у нас есть три готовых образца, разработкой мы занимаемся последние полгода. Система получила название "Заслон", на текущий момент рыночная цена в районе 80 тыс. рублей", - сказал главный конструктор КБ Александр Краснянский.

Он добавил, что в дальнейшем разработку можно использовать, в частности, для охраны аэродромов, частных объектов, объектов транспортной инфраструктуры. "Это перспектива, потому что сейчас еще не до конца приняты регламенты использования беспилотных летательных аппаратов и не до конца прописаны правила запретов", - уточнил Краснянский.

КБ "Аэростат" осуществляет высококвалифицированные работы по инжинирингу, изготовлению электроники, токарно-фрезерным работам и производству деталей из композитных материалов. Основными направлениями деятельности компании являются разработка беспилотных авиационных систем и технических решений с их использованием и разработка систем безопасности объектов.

Проект технопарка площадью 28 тыс. кв. м реализуется в Свердловской области с 2014 года в соответствии с федеральной программой Минсвязи РФ и поддерживается областным правительством. В технопарке располагаются 33 компании-резидента.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка пройдет с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, ее тема - "Умное производство", партнером "Иннопром-2017" станет Япония. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.