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Челябинская область досрочно избавилась от банковских долгов

Новости Урала
10 июля, 9:11 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 10, июля. /ТАСС

Тем самым областной бюджет сэкономил более 600 млн рублей

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Челябинской области досрочно рассчиталось со Сбербанком по всем своим коммерческим займам. Тем самым областной бюджет сэкономил более 600 млн рублей, сообщили в понедельник в Министерстве финансов области.

"На прошлой неделе Челябинская область заключила с Минфином России соглашение о получении бюджетного кредита на 5 лет под символические 0,1%. После этого в регион пришли почти 1,9 млрд рублей, выданные федерацией. За счет этих денег и собственных доходов удалось закрыть кредиты, взятые в Сбербанке. Таким образом, Челябинская область полностью закрыла свои долги перед банками", - пояснили в областном Минфине.

Погашенные кредиты были оформлены в Сбербанке России под 10% годовых со сроком гашения в ноябре 2019 года. "Свести к минимуму дорогостоящие в обслуживании кредиты поручил губернатор Борис Дубровский. На сегодняшний день эта задача выполнена. Мы полностью рассчитались с банками, обеспечив бюджету экономию более 600 млн рублей", - добавили в Минфине области.

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