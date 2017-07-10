Челябинская область досрочно избавилась от банковских долгов

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Челябинской области досрочно рассчиталось со Сбербанком по всем своим коммерческим займам. Тем самым областной бюджет сэкономил более 600 млн рублей, сообщили в понедельник в Министерстве финансов области.

"На прошлой неделе Челябинская область заключила с Минфином России соглашение о получении бюджетного кредита на 5 лет под символические 0,1%. После этого в регион пришли почти 1,9 млрд рублей, выданные федерацией. За счет этих денег и собственных доходов удалось закрыть кредиты, взятые в Сбербанке. Таким образом, Челябинская область полностью закрыла свои долги перед банками", - пояснили в областном Минфине.

Погашенные кредиты были оформлены в Сбербанке России под 10% годовых со сроком гашения в ноябре 2019 года. "Свести к минимуму дорогостоящие в обслуживании кредиты поручил губернатор Борис Дубровский. На сегодняшний день эта задача выполнена. Мы полностью рассчитались с банками, обеспечив бюджету экономию более 600 млн рублей", - добавили в Минфине области.