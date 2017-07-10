"Алмаз-Антей" будет сотрудничать с Уральским федеральным университетом

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) заключат соглашение о сотрудничестве в ходе международной промышленной выставки "Иннопром-2017". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе концерна.

"Главная цель соглашения - проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), а также разработка и реализация инновационных проектов при взаимном использовании научного потенциала сторон", - сказали в пресс-службе.

В концерне отметили, что идея сотрудничества с уральским вузом возникла в связи с необходимостью научного и кадрового обеспечения разработки, создания и внедрения передовых производственных технологий, высокотехнологичного оборудования, в том числе в области аддитивных и лазерных технологий.

"В рамках соглашения стороны планируют совместные мероприятия по разработке и реализации практико- ориентированных образовательных программ в интересах концерна, инновационных проектов, направленных на создание образцов новой техники и сервисных услуг, проведению поисковых, прикладных НИОКР в приоритетных сферах деятельности холдинга", - сказали в концерне.

По словам заместителя генерального директора по производственно-технологической политике концерна Александра Ведрова, в будущем может быть создана единую инфраструктура - кафедры, научно-образовательные и инновационные центры, где можно будет организовывать выставки, научно-технические конференции, семинары.

Соглашение с УрФУ - это далеко не первый опыт сотрудничества Концерна ВКО "Алмаз - Антей" с высшими учебными заведениями страны. Сегодня холдинг работает более чем с 50 образовательными учреждениями. Основными его партнерами являются МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, МГТУ МИРЭА, МАИ и ряд других ведущих российских вузов.