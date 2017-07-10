Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тестовые образцы беспилотных электробусов "КамАЗ" будут использовать на ЧМ-2018

Новости Урала
10 июля, 10:16 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

Электробус представлен на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Тестовые образцы беспилотных пассажирских электробусов, которые разработали специалисты научно-исследовательского инжинирингового института "Нами" совместно с "КамАЗ", будут использовать на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге сообщил заместитель генерального директора государственного научного центра РФ "НАМИ" Алексей Гогенко.

"На "Иннопроме" мы представляем тестовую модель электробуса. Сейчас идет этап испытаний на предприятии, отрабатывается алгоритм, как сделать эти беспилотные транспортные средства безопасными для перевозки людей. Научно-исследовательская инжиниринговая компания отвечает за проектирование и разработку, а "КамАЗ" - за производство", - сказал он.

По словам собеседника агентства, основное предназначение разработки - перевозка болельщиков, туристов, работников предприятий и офисных центров. "Следующий этап - создание нескольких прототипов, которые должны использоваться на чемпионате мира по футболу. Это будут более усовершенствованные модели", - уточнил он.

Компания "КамАЗ" совместно с "НАМИ" планирует запустить серийное производство беспилотных шаттлов. Они оснащены электродвигателем, максимальная скорость электробуса - 60 км/ч. Он способен автоматически перемещаться по дорогам, на которых есть автомобильная разметка. Модель самого миниатюрного в линейке электробуса "КамАЗ" представлена на "Иннопроме".

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, темой Иннопром-2017 станет "Умное производство", страна партнер - Япония. Организатор Иннопром - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Оператор - ГК "Формика". Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Иннопром"-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
3
Тактильные картины для слабовидящих из Пушкинского музея представили в Екатеринбурге
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра"
2
МВД вводит новые правила регистрации транспортных средств
3
На Керченском мосту началась укладка асфальта
4
Куйвашев: руководство завода в Нижнем Тагиле не просило о помощи
5
В результате ДТП под Петербургом погибли пять человек
6
Игорь Артемьев: статус естественных монополий должен сохраниться только у сетевых компаний
7
Путин рассказал, что несколько лет ездил на Nissan, работая в мэрии Петербурга
Темы дня
Реклама