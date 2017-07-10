Тестовые образцы беспилотных электробусов "КамАЗ" будут использовать на ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Тестовые образцы беспилотных пассажирских электробусов, которые разработали специалисты научно-исследовательского инжинирингового института "Нами" совместно с "КамАЗ", будут использовать на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге сообщил заместитель генерального директора государственного научного центра РФ "НАМИ" Алексей Гогенко.

"На "Иннопроме" мы представляем тестовую модель электробуса. Сейчас идет этап испытаний на предприятии, отрабатывается алгоритм, как сделать эти беспилотные транспортные средства безопасными для перевозки людей. Научно-исследовательская инжиниринговая компания отвечает за проектирование и разработку, а "КамАЗ" - за производство", - сказал он.

По словам собеседника агентства, основное предназначение разработки - перевозка болельщиков, туристов, работников предприятий и офисных центров. "Следующий этап - создание нескольких прототипов, которые должны использоваться на чемпионате мира по футболу. Это будут более усовершенствованные модели", - уточнил он.

Компания "КамАЗ" совместно с "НАМИ" планирует запустить серийное производство беспилотных шаттлов. Они оснащены электродвигателем, максимальная скорость электробуса - 60 км/ч. Он способен автоматически перемещаться по дорогам, на которых есть автомобильная разметка. Модель самого миниатюрного в линейке электробуса "КамАЗ" представлена на "Иннопроме".

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, темой Иннопром-2017 станет "Умное производство", страна партнер - Япония. Организатор Иннопром - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Оператор - ГК "Формика". Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.