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Задолженность по зарплате погашена уже 30 работникам завода в Нижнем Тагиле

Новости Урала
10 июля, 13:08 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

На счет компании по исполнительным листам судебных приставов поступило уже 2 млн рублей, до конца дня должно быть поступление средств еще на 6,5 млн

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Тридцать работников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий уже получили зарплату на карты. Об этом в понедельник сообщила ТАСС пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что попросит Генпрокуратуру разобраться с ситуацией на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, где людям отказались платить зарплату до тех пор, пока к руководству предприятия не обратится глава государства.

"На данный момент заработная плата перечислена на личные карточки 30 рабочим завода. На счет компании по исполнительным листам судебных приставов поступило уже 2 млн рублей, до конца дня должно быть поступление средств еще на 6,5 млн", - сказала Канатова.

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов рассказал ТАСС, что предприятие давно признано банкротом. В отношении руководства завода расследуется уголовное дело о невыплате зарплаты, задолженность перед 195 работниками, по данным следствия, возникла с апреля 2016 года по январь 2017 года.

Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий специализируется, в частности, на производстве плит из минеральной ваты. Предприятие выпускает теплоизоляционные материалы с 1964 года.

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