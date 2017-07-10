ЮАР планирует увеличить экспорт вина на Урал и Дальний Восток

Что нужно знать вкладчикам банка "Югра"Экономика и бизнес 10 июля, 15:22
Кузнецова обыграла Радваньскую и вышла в четвертьфинал УимблдонаСпорт 10 июля, 15:18
Суд отказался закрыть буферные пруды Омского НПЗ по иску РосприроднадзораСибирь 10 июля, 15:14
Глава МВД Германии сравнил радикальных демонстрантов на G20 с исламистамиМеждународная панорама 10 июля, 15:12
Наставник "Фенербахче" Обрадович признан лучшим тренером прошлого сезона ЕвролигиСпорт 10 июля, 15:08
Мантуров предложил использовать роботов в труднодоступных районах РоссииВ стране 10 июля, 15:04
В Кремле не знают адвоката Весельницкую, с которой виделся Трамп-младшийПолитика 10 июля, 15:02
Экс-глава Карелии Худилайнен вошел в состав совета директоров АО "Усть-Луга Ойл"Транспорт 10 июля, 14:58
Сбербанк установил первый банкомат с функцией распознавания лицЭкономика и бизнес 10 июля, 14:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Производители Южно-Африканской Республики (ЮАР) планируют увеличить экспорт вина в Уральский и Дальневосточный федеральные округа. Об этом сообщила в понедельник ТАСС посол ЮАР в РФ Номасонто Мария Сибанда-Туси в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге.
"В 2016 году мы приезжали с бизнес-миссией в Екатеринбург, в составе делегации были производители вина. Хочу отметить, что импорт вина из ЮАР в РФ после завершения нашей бизнес-миссии увеличился. Отрадно, что количество винодельческих брендов ЮАР ежегодно увеличивается на российском рынке. Мы хотим еще расширить экспорт вина, в частности, увеличить поставки вина на Урал и Дальний Восток", - отметила посол, не уточнив объем экспорта вина из ЮАР в РФ.
По ее словам, планы по увеличению экспорта вина на Урал и Дальний Восток связаны с тем, что эти российские регионы больше остальных потребляют его. По итогам 2016 года ЮАР экспортировала в Россию более 20 млн литров вина, что на 1 млн литров больше в сравнении с 2015 годом. Эксперты в области виноделия отмечают, что ежегодно доля экспорта вина в Россию увеличивается.
Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, ее тема - "Умное производство", партнер "Иннопром-2017" - Япония. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.