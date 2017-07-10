ЮАР планирует увеличить экспорт вина на Урал и Дальний Восток

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Производители Южно-Африканской Республики (ЮАР) планируют увеличить экспорт вина в Уральский и Дальневосточный федеральные округа. Об этом сообщила в понедельник ТАСС посол ЮАР в РФ Номасонто Мария Сибанда-Туси в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге.

"В 2016 году мы приезжали с бизнес-миссией в Екатеринбург, в составе делегации были производители вина. Хочу отметить, что импорт вина из ЮАР в РФ после завершения нашей бизнес-миссии увеличился. Отрадно, что количество винодельческих брендов ЮАР ежегодно увеличивается на российском рынке. Мы хотим еще расширить экспорт вина, в частности, увеличить поставки вина на Урал и Дальний Восток", - отметила посол, не уточнив объем экспорта вина из ЮАР в РФ.

По ее словам, планы по увеличению экспорта вина на Урал и Дальний Восток связаны с тем, что эти российские регионы больше остальных потребляют его. По итогам 2016 года ЮАР экспортировала в Россию более 20 млн литров вина, что на 1 млн литров больше в сравнении с 2015 годом. Эксперты в области виноделия отмечают, что ежегодно доля экспорта вина в Россию увеличивается.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, ее тема - "Умное производство", партнер "Иннопром-2017" - Япония. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.