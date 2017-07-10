Уральский технопарк подписал соглашение о внедрении инноваций в оборонную отрасль региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Руководство технопарка высоких технологий Свердловской области "Университетский" в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" подписало в понедельник четыре соглашения о внедрении научных разработок в промышленность региона, в том числе с Союзом оборонных предприятий Свердловской области и Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей, сообщил ТАСС гендиректор технопарка Денис Скоморохов.

"Мы подписали соглашения с двумя объединениями предпринимателей, для которых актуальным является вопрос потребления инноваций. Они понимают, что для того, чтобы быть успешным завтра, нужно уже сегодня потреблять не только те разработки, которые рождаются в рамках твоего конструкторского бюро, но и потреблять открытые разработки с рынка. Для того, чтобы эффективно с этими разработками взаимодействовать, они будут обращаться в технопарк. Мы готовы такие программы для них проводить, например, для оборонных предприятий, перед которыми стоит очень острая задача по развитию гражданской продукции", - сказал Скоморохов.

Также подписано соглашение о сотрудничестве с Уральским отделением РАН и Уральским территориальным управлением Федерального агентства научных организаций России (ФАНО) по коммерциализации научных разработок. "Проблема в том, что зачастую академическая разработка не готова здесь и сейчас к внедрению на производство, потому что нужен работающий опытный образец, нужно внедрение в существующую технологию завода. Те инструменты и функционал, которые есть у технопарка, позволяют эту уникальную разработку научного института довести до того состояния, чтобы она стала интересна конкретному предприятию. Этим мы и собираемся заниматься в рамках этого соглашения", - отметил Скоморохов.

По его словам, четвертое соглашение, подписанное в понедельник в рамках "Иннопрома" с компанией Mecas ESI S.R.O. позволит упростить внедрение инновационных решений в промышленность. "Это крупнейший европейский производитель программного обеспечения для промышленности. Мы уже имеем ряд программных продуктов у нас в инжиниринговом центре, а сейчас подписали соглашение о том, чтобы развивать эту деятельность, предлагать нашим предприятиям более широкий спектр методов апробации технологий", - добавил Скоморохов.

Проект технопарка площадью 28 тыс. кв. м реализуется в Свердловской области с 2014 года в соответствии с федеральной программой Минсвязи РФ и поддерживается областным правительством. В технопарке располагаются 33 компании-резидента.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка пройдет с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, темой "Иннопром-2017" станет "Умное производство", страна партнер - Япония. Организатор "Иннопром" - Министерство промышленности и торговли РФ, оператор - ГК "Формика".