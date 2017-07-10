ЮАР намерена продвигать свою продукцию в России с помощью ПМЭФ и "Иннопрома"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Промышленники Южно-Африканской Республики (ЮАР) планируют продвигать свою продукцию на российском рынке. Для этого представители государства-члена БРИКС рассматривают возможность полноценного участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и промышленной выставке "Иннопром". Об этом в понедельник сообщила ТАСС посол ЮАР в РФ Номасонто Мария Сибанда-Туси в кулуарах выставки "Иннопром", которая в эти дни проходит в Екатеринбурге.

"Бизнес-диалог между Россией и ЮАР крепнет. Нас интересуют промышленные технологии вашей страны. В свою очередь, промышленники ЮАР хотят продвигать свою продукцию на российский рынок. Ее продвигать мы планируем за счет полноценного участия во ПМЭФ и "Иннопроме", - сказала посол.

Она уточнила, что сейчас на выставках представлены только информационные стенды. "Власти ЮАР сейчас рассматривают возможность участия в выставках, мы движемся к этому", - добавила посол.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля 2017 года, ее тема - "Умное производство", партнером "Иннопром-2017" стала Япония. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.

БРИКС - объединение пяти быстроразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (до присоединения ЮАР в 2011 году - БРИК). Было основано в июне 2006 года. Первый официальный саммит прошел в июне 2009 года в Екатеринбурге. С тех пор встречи на высшем уровне каждый год проводятся поочередно в странах-участницах.

В 2015-2016 годах в БРИКС председательствовала Россия, которая ставила задачу трансформации объединения в полноформатный механизм стратегического взаимодействия по ключевым вопросам мировой экономики и политики. Одна из главных целей - реализация соглашений о создании Нового банка развития и пула валютных резервов. Общая площадь стран-участниц БРИКC - 26% площади Земли, численность населения - 42% от общемировой.