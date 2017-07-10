"Русская медная компания" вложит почти 4 млрд рублей в проекты на "Карабашмеди"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. "Русская медная компания" (РМК) планирует направить почти 4 млрд рублей на развитие завода "Карабашмедь" в Челябинской области. В частности, средства пойдут на реализацию логистических и экологических проектов, сообщил в понедельник журналистам в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017" вице-президент РМК по финансам Максим Щибрик.

"В этом году мы продолжаем инвестиции по увеличению как производства черновой меди, так и экологической составляющей, инфраструктурной составляющей развития производства на "Карабашмеди". <...> В "Карабашмедь" также планируется вложить за два года порядка 3,9 млрд рублей", - сказал Щибрик.

Он отметил, что "половина средств - это вложения в экологическую составляющую: сокращение, минимизация выбросов, второе - основные вопросы, связанные с развитием логистической инфраструктуры предприятия, чтобы обеспечить перевозку увеличенного количества грузов, связанного с ростом объемов производства".

О предприятиях

"Карабашмедь" - одно из старейших медеплавильных предприятий Челябинской области. Его основным видом деятельности является производство черновой меди. В конце 1980-х годов из-за тяжелой экологической ситуации работа завода была прекращена. Производство черновой меди возобновилось в Карабаше в 1998 году.

Модернизация производства на "Карабашмеди" ведется с 2004 года, экологические программы реализуются в рамках модернизации и увеличения объемов производства.

Русская медная компания (РМК) - вертикально интегрированный производственный холдинг, в состав которого входят 11 горнодобывающих и металлургических предприятий, численность сотрудников - около 8 тыс. человек, штаб- квартира - в Екатеринбурге. Осуществляет деятельность в Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Новгородской областях, а также в Актюбинской области (Республика Казахстан).

Является третьим производителем рафинированной меди в РФ, доля на российском рынке - 16%, доля на мировом рынке производства меди около 1%. Также производит цинковый концентрат, золото и серебро.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, темой "Иннопрома-2017" станет "Умное производство", страна-партнер - Япония. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Оператор - ГК "Формика". Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.