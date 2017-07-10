РМК инвестирует более 65 млрд руб. в разработку Томинского месторождения меди на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. "Русская медная компания" (РМК) инвестирует более 65 млрд рублей в разработку Томинского месторождении медно-порфировых руд в Челябинской области. Об этом сообщил в понедельник журналистам вице-президент РМК по финансам Максим Щибрик в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017".

"Планируем приступить во второй половине года к строительной части разработки Томинского медно-порфирового месторождения в Челябинской области. Это ключевая инвестиция группы, с которой связан существенный качественный и количественный скачок в объемах производства в ближайшие годы. Мы ожидаем получения разрешения на строительство по обогатительной фабрике. Суммарный объем инвестиций в этот проект, который будет реализовываться в два этапа, составит более 65 млрд рублей с учетом НДС", - сказал он.

Щибрик добавил, что средства будут освоены в течение четырех лет. "Первый этап предполагает строительство открытого рудника с наземной инфраструктурой обогатительной фабрики производительностью 14 млн тонн руды в год, а на втором этапе предполагается строительство второй очереди обогатительной фабрики также производительностью 14 млн тонн. В итоге суммарная производительность составит порядка 28 млн тонн руды в год", - уточнил он.

Томинский ГОК будет расположен в Сосновском районе Челябинской области на Томинском месторождении медно- порфировых руд, в состав проекта войдет рудник "Томинский" и обогатительная фабрика.

РМК - вертикально интегрированный производственный холдинг, в состав которого входят 11 горнодобывающих и металлургических предприятий, численность сотрудников - около 8 тыс. человек, штаб-квартира расположена в Екатеринбурге. Холдинг осуществляет деятельность в Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Новгородской областях, а также в Актюбинской области (Казахстан). РМК входит в число крупнейших производителей меди в России. Также производит цинковый концентрат, золото и серебро.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, ее темой станет "Умное производство", партнером выставки является Япония. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли РФ. Генеральный информационный партнер выставки и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.