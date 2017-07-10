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Первая очередь нового зоопарка в Екатеринбурге будет открыта к 2023 году

Новости Урала
10 июля, 15:21 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

Согласно проекту, его площадь будет в 17 раз больше, чем у существующего

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Презентация нового зоопарка Екатеринбурга прошла в понедельник на стенде города в рамках международной промышленной выставки "Иннопром". Согласно проекту, зоопарк будет в 17 раз больше, чем существующий, его первая очередь - запущена к 2023 году, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Зоопарк проектируется с нуля на большой территории. Согласно проекту, первая очередь составит 19 гектаров и будет запущена к 2023 году", - передает пресс-служба слова Алексея Смирнова, коммерческого директора компании "Синара-девелопмент", реализующей проект.

Согласно проекту, новый зоопарк займет почти 35 гектаров, что в 17 раз больше существующего (располагается в центре Екатеринбурга), он станет частью более масштабного проекта - "300-парк", площадка для которого разместится на юго-западе города в планируемом районе "Новокольцовский".

Предполагается, что все животные будут представлены по зоогеографическому принципу - Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. "Разработчики концепции руководствуются принципом максимально комфортного и естественного размещения обитателей вольеров. Люди, находясь за надежной, но зачастую незаметной преградой, смогут наблюдать за жизнью зверей. Одним из нововведений станет объединение отдельных павильонов в единый комплекс с помощью крытых галерей, поэтому посетители в холодное время года смогут осмотреть вольеры, не выходя из теплых помещений", - отметили в пресс-службе.

За счет расширения территории появится возможность разместить экзотических животных, для которых требуются особые условия экспозиции - жирафов, пингвинов, тапиров. Кроме того, будут созданы вольеры для крупных животных, представляющих фауну Урала и России, многие из которых занесены в Красную книгу РФ. "Разработчики концепции также заложили возможности для расширения научной деятельности сотрудников зоопарка и учащихся профильных вузов. Предусмотрено открытие ветеринарного комплекса, оборудованного современными операционными лабораториями, а также карантинным блоком", - добавили там.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка пройдет с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, темой "Иннопром-2017" станет "Умное производство", страна партнер - Япония. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли РФ, оператор - ГК "Формика".

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