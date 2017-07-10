Около 30 млрд руб. направят на развитие Нижнего Тагила к 300-летию города в 2022 г.

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Программа развития Нижнего Тагила, рассчитанная на ближайшие пять лет, до 300-летия города в 2022 году, обойдется примерно в 30 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщил ТАСС мэр города Сергей Носов в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.
В воскресенье президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия основания уральского города.
"Подготовка к 300-летию (состоится в 2022 году - прим. ТАСС), в принципе, уже началась. Идет инженерная, юридическая, финансовая проработка, потому что это требует не только бюджетных средств ... Если о говорить о программе (развития города - прим ТАСС) на пять лет, то при нормальных инвестиционных подходах, использовании концессии, сумма может исчисляться десятками миллиардов, до 30 млрд точно", - сказал Носов.
Он отметил, что к 300-летию Нижнего Тагила "должны быть реализованы те программы, которые определят качество, уровень жизни в городе на ближайшие 50 лет". По словам Носова, модернизация, прежде всего, коснется транспортной, спортивной инфраструктуры и энергообеспечения. Кроме того, предусмотрено благоустройство городской территории и объектов образования.
Нижний Тагил был основан в 1722 году. Статус города он получил в 1919 году.