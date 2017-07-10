В Челябинской области получат льготы заводы, перешедшие на новую систему контроля выбросов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Предприятия Челябинской области, которые перейдут на новую систему квотирования вредных выбросов в атмосферу, получат налоговые льготы из бюджета, сообщил ТАСС в понедельник губернатор региона Борис Дубровский.

"Мы предполагаем, что система квотирования выбросов должна быть воспринята предприятиями как положительное явление, потому что те, кто не будет соответствовать требованиям нового времени, требованиям экологического производства, не имеют будущего. Все предприятия, которые будут участвовать в этом процессе, мы максимально поддержим налоговыми льготами", - сказал Дубровский в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром".

Как сообщалось ранее, Челябинская область готова стать пилотной территорией и взять на себя полномочия по введению сводных расчетов квотирования выбросов в атмосферу. Система детального мониторинга выбросов вредных веществ начнет функционировать в Челябинской области к концу 2017 года. Первым городом, где она будет работать, станет Челябинск.

Сегодня предприятия получают разрешения на выбросы исходя из своих производственных мощностей и независимо от других источников загрязнения атмосферы. В этой ситуации многие заводы имеют схожие выбросы - властям непонятно, кто именно из них должен модернизировать производство, чтобы общая концентрация того или иного вещества в воздухе понизилась. Новая система позволит точно знать вклад в загрязнение атмосферы каждого источника выбросов.

По данным Министерства экологии Челябинской области, в регионе располагается 665 промышленных предприятий федерального надзора (98% вредных выбросов в атмосферу), из них порядка 266 находится в черте Челябинска. Их деятельность регулярно становится причиной превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенол, диоксид азота, формальдегид) на территории нескольких микрорайонов города.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля в Екатеринбурге, ее тема - "Умное производство", партнером является Япония, организатором выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.