Гендиректор УВЗ: арабские страны заинтересованы в покупке бронированных бульдозеров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Арабские страны заинтересованы в покупке бронированных бульдозеров, которые разработали на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ, входит в корпорация "Уралвагонзавод"). Новую модель гусеничной машины представили на промышленной выставке "Иннопром-2017" в Екатеринбурге, сообщил ТАСС генеральный директор корпорации Александр Потапов.

"Эта машина (бронированный бульдозер - прим. ТАСС) по сути своей уникальная. Она была создана инициативно нашими конструкторами. Сейчас идет разговор с несколькими странами, в том числе арабского региона, которые изъявили желание посмотреть работоспособность данной машины", - сказал Потапов.

По его словам, заключен контракт на поставку бронированных бульдозеров Минобороны РФ. "Что касается контрактов с Министерством обороны, то нужно добавить, что после той инициативной разработки возникли пожелания у наших коллег-заказчиков неким образом его (бульдозер) доработать, учесть предложения и замечания. Сейчас мы рассматриваем его для эксплуатации по линии Минобороны", - уточнил он.

Потапов сравнивает бульдозер с "мирно пашущим танком". "Наш бульдозер может работать в горной местности, завалы разбирать. Берешь какую-нибудь страну, где развито сельское хозяйство, но идут боевые действия, - сажать надо, пахать надо, выращивать надо, поэтому этот "мирно пашущий танк", к сожалению, востребован. Если бы не броня, он, конечно, был бы легче, но жизнь разная", - пояснил Потапов.

"Возникает вопрос: почему мы начали его делать? Во-первых, есть международный опыт, подобный трактор делает в том числе Caterpillar. Мы сделали этот трактор значительно лучше - он не подвержен тем воздействиям стрелкового оружия, которые наносят ущерб трактористу за рычагами. У наших коллег из-за рубежа такой защищенности, которую представляет этот трактор, нет", - отметил гендиректор.

Ранее ТАСС сообщал, что Челябинский тракторный завод подписал контракт с Министерством обороны РФ на поставку пяти бульдозеров со специальной усиленной защитой. Бронированная техника нужна военным для работы в экстремальных условиях, в том числе непосредственно в зоне боевых действий. Сборку планируется начать в Челябинске в июле этого года, а в октябре поставить первые пять образцов Минобороны РФ.