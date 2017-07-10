Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гендиректор УВЗ: арабские страны заинтересованы в покупке бронированных бульдозеров

Новости Урала
10 июля, 18:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

По словам Александра Потапова, заключен контракт на поставку машин Минобороны РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Арабские страны заинтересованы в покупке бронированных бульдозеров, которые разработали на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ, входит в корпорация "Уралвагонзавод"). Новую модель гусеничной машины представили на промышленной выставке "Иннопром-2017" в Екатеринбурге, сообщил ТАСС генеральный директор корпорации Александр Потапов.

"Эта машина (бронированный бульдозер - прим. ТАСС) по сути своей уникальная. Она была создана инициативно нашими конструкторами. Сейчас идет разговор с несколькими странами, в том числе арабского региона, которые изъявили желание посмотреть работоспособность данной машины", - сказал Потапов.

По его словам, заключен контракт на поставку бронированных бульдозеров Минобороны РФ. "Что касается контрактов с Министерством обороны, то нужно добавить, что после той инициативной разработки возникли пожелания у наших коллег-заказчиков неким образом его (бульдозер) доработать, учесть предложения и замечания. Сейчас мы рассматриваем его для эксплуатации по линии Минобороны", - уточнил он.

Потапов сравнивает бульдозер с "мирно пашущим танком". "Наш бульдозер может работать в горной местности, завалы разбирать. Берешь какую-нибудь страну, где развито сельское хозяйство, но идут боевые действия, - сажать надо, пахать надо, выращивать надо, поэтому этот "мирно пашущий танк", к сожалению, востребован. Если бы не броня, он, конечно, был бы легче, но жизнь разная", - пояснил Потапов.

"Возникает вопрос: почему мы начали его делать? Во-первых, есть международный опыт, подобный трактор делает в том числе Caterpillar. Мы сделали этот трактор значительно лучше - он не подвержен тем воздействиям стрелкового оружия, которые наносят ущерб трактористу за рычагами. У наших коллег из-за рубежа такой защищенности, которую представляет этот трактор, нет", - отметил гендиректор.

Ранее ТАСС сообщал, что Челябинский тракторный завод подписал контракт с Министерством обороны РФ на поставку пяти бульдозеров со специальной усиленной защитой. Бронированная техника нужна военным для работы в экстремальных условиях, в том числе непосредственно в зоне боевых действий. Сборку планируется начать в Челябинске в июле этого года, а в октябре поставить первые пять образцов Минобороны РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Иннопром"-2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Вологодские и челябинские волейболистки сыграют в финале Спартакиады
3
Тактильные картины для слабовидящих из Пушкинского музея представили в Екатеринбурге
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Siemens: две турбины компании используются в Крыму в нарушение условий договора
2
Число пострадавших при пожаре в московском ТЦ "РИО" достигло 14 человек
3
В торговом центре "РИО" на северо-востоке Москвы произошел пожар
4
Песков: статьи о якобы расстрелах в Чечне опровергнуты МВД республики
5
Новак назвал "откровенным саботажем" действия ЕК по "Северному потоку-2"
6
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, на машинах и пешком
7
Дворкович: премия экс-главе "Почты России" Страшнову была начислена по закону
Темы дня
Реклама