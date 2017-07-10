Реконструкция очистных сооружений Ирбита обойдется в половину горбюджета

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Около 600 млн рублей необходимо на реконструкцию очистных сооружений города Ирбита в Свердловской области. Эта сумма составляет половину бюджета города, сообщил ТАСС глава города Геннадий Агафонов.
В воскресенье, 9 июля, президент РФ Владимир Путин передал врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву обращения и жалобы граждан, поступившие в ходе "Прямой линии", в том числе и о том, что в городе Ирбите вышли из строя очистные сооружения.
"Реально мы сегодня понимали, что, начиная с 15 млн до 25 млн рублей, - это только проектно-сметная документация, реализация проекта - это от 500 млн до 680 млн рублей. <...> Суммы огромные, у меня бюджет города - всего лишь 1,2 млрд рублей. Вы представляете, полбюджета города", - сказал Агафонов.
По его словам, самостоятельно проблему муниципалитету не решить, поэтому необходимы инвестиции из бюджета области. "Мы сегодня готовим письмо на выделение нам средств для проектирования очистных сооружений", - сказал глава города.
Он также добавил, что очистные сооружения в городе были построены в 1982 году, с 2013 года были проведены несколько конкурсных процедур, однако ни одна компания не выполнила контракт.
"Износ сегодня - 81%. <...> Мы поняли, что эти конкурсные процедуры, которые проводим, сегодня приводят к результату, который не решает проблем, поэтому мы провели определенные работы с компаниями, которые серьезно занимаются этим, нам составили технико-экономический вариант решения этой проблемы", - рассказал Агафонов.