Татарстан поможет Югре создавать промышленные кластеры

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Фонд развития Югры (Ханты-Мансийский автономный округ) и Машиностроительный кластер Татарстана подписали на выставке "Иннопром-2017" соглашение о сотрудничестве, предполагающее использование опыта Татарстана при создании промышленных кластеров в ХМАО. Об этом сообщили в понедельник в департаменте общественных и внешних связей автономного округа.
"Сегодня состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Фондом развития Югры, наделенном функциями государственного регионального фонда развития промышленности, и Машиностроительным кластером Татарстана. Документ нацелен на выстраивание партнерских отношений, создание совместных предприятий, обмен компетенциями в части создания на территории Югры промышленных кластеров", - сообщили в департаменте.
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит 10-13 июля в Екатеринбурге. Ее тема в этом году - "Умное производство", страной - партнером выставки стала Япония. "Иннопром" проводится ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли РФ, генеральный информационный партнер выставки и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.