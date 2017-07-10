Югра предложила инвесторам Канады и Германии размещать производства на территории региона

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова предложила инвесторам из Канады и Германии размещать локальные производства на территории региона и принимать участие в крупных инвестпроектах. Переговоры с делегациями двух стран состоялись на международной промышленной выставке "Иннопром-2017", которая проходит с 10 по 13 июля в Екатеринбурге.
"Мы надеемся на раскрытие потенциала сотрудничества, участие канадских компаний в реализации инвестиционных проектов в Югре. Готовы предложить перспективные проекты в нефтегазовом секторе, переработке полезных ископаемых, деревообрабатывающей промышленности, транспорте. Эти сферы хорошо знакомы канадскому бизнесу, развиты в вашей стране. Мы надеемся и на обмен инвестициями, и на ключевые компетенции, технологии в этих сферах", - сказала Комарова.
По ее данным, с 2014 по 2016 год товарооборот Югры и Канады вырос в 4 раза с $5,4 до $21,9 млн.
Во время переговоров с представителями Германии губернатор региона отметила, что Югра готова предложить немецким инвесторам размещать локальные производства на территории региона."А также участие в крупных инвестиционных проектах, которые мы готовы предложить нашим привилегированным партнерам, таким как Германия. В числе таких проектов - деревообработка, создание новых транспортных коридоров, развитие горнопромышленного кластера в Березовском районе", - сказала она.
По итогам 2016 года товарооборот Югры и ФРГ вырос в 1,4 раза с $1,68 до $2,3 млн по сравнению с 2015 годом. За первый квартал текущего года товарооборот составил $849 млн, то есть за три месяца примерно половина годового оборота за 2015 год.
Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.