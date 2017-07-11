В Курганской области разыскивают двоих детей, потерявшихся в лесу

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Два мальчика, в возрасте 9 и 10 лет, потерялись в лесу в Курганской области. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Сообщение о пропаже детей в селе Самохвалово Шатровского района в районный отдел полиции поступило 10 июля от родителей, которые осуществляли поиск собственными силами, но результатов он не дал", - сказал представитель Главного управления МЧС по Курганской области.

По словам родителей, мальчики ушли с одним телефоном, который оказался выключен.

Для поиска детей выехала аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Курганской области. "Всего в поисково-спасательной операции задействованы 148 человек - сотрудники полиции, пожарные, представители администрации Шатровского района и Самохваловского сельского совета, волонтеры. Организовано взаимодействие со старостами соседних населенных пунктов - Ирюм и Помалова", - сообщили в ГУ МЧС.

Следы детей обнаружены на грейдере в 25 км от Самохвалово, туда следует трактор и муниципальная пожарная охрана, в районе поиска задействованы беспилотные летательные аппараты. "Район поисково-спасательных работ разбит на кварталы и участки, уже обследовано четыре квартала и частный сектор села Самохвалово", - уточнили в ГУ МЧС.

Из Екатеринбурга в Курганскую область на поиски вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, на его борту девять спасателей Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. "Спасатели оснащены всем необходимым для работы и проживания в полевых условиях", - сообщили в Главном управлении МЧС по Свердловской области.