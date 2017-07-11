Пропавшие в лесу в Курганской области дети нашлись

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Двое детей, заблудившихся в лесу в Курганской области, нашлись, сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
"Дети нашлись, их состояние удовлетворительное. Сейчас их везут к родителям. Более подробная информация будет позже. На месте работают наши сотрудники, но с ними очень плохая связь", - сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что два мальчика в возрасте 9 и 10 лет потерялись в лесу в Курганской области. Сообщение о пропаже детей в селе Самохвалово Шатровского района в райотдел полиции поступило 10 июля от родителей. По их словам, мальчики ушли с одним телефоном, который оказался выключен.
Для поиска детей выезжала аэромобильная группировка Главного управления МЧС по Курганской области. В поисках были задействованы 148 человек - сотрудники полиции, пожарные, представители администрации Шатровского района и Самохваловского сельского совета, волонтеры. Из Екатеринбурга в Курганскую область на поиски вылетал вертолет Ми-8 МЧС с девятью спасателями.