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Самолет UTair сел во Внукове с одним работающим двигателем

Новости Урала
11 июля, 10:29 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, июля. /ТАСС

Посадка воздушного судна, следовавшего из Сургута, прошла в штатном режиме

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании UTair, летевший из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), сел в московском аэропорту Внуково с одним работающим двигателем. Посадка прошла в штатном режиме, сообщили во вторник в пресс-службе авиакомпании.

"По техническим причинам посадка рейса 254 Сургут - Внуково произошла с одним работающим двигателем. Командир воздушного судна сообщил пассажирам и наземным службам аэропорта о выявленной проблеме. Ситуация полностью контролировалась экипажем, посадка прошла в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что по данному факту будет проведено расследование, в ходе которого будут установлены причины произошедшего.

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