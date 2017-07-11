Самолет UTair сел во Внукове с одним работающим двигателем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании UTair, летевший из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), сел в московском аэропорту Внуково с одним работающим двигателем. Посадка прошла в штатном режиме, сообщили во вторник в пресс-службе авиакомпании.

"По техническим причинам посадка рейса 254 Сургут - Внуково произошла с одним работающим двигателем. Командир воздушного судна сообщил пассажирам и наземным службам аэропорта о выявленной проблеме. Ситуация полностью контролировалась экипажем, посадка прошла в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что по данному факту будет проведено расследование, в ходе которого будут установлены причины произошедшего.