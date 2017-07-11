Развивать торфяную промышленность на Урале планируется с помощью белорусских технологий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Технологии и технику из Республики Беларусь планируется использовать при развитии торфяной промышленности в Свердловской области. Достигнута договоренность о переводе на торфяное топливо 19 котельных в муниципалитетах региона, сообщил во вторник ТАСС заместитель министра энергетики Республики Беларусь Михаил Михадюк на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

"В феврале этого года делегация Свердловской области посетила Минск, договорились о создании совместной рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики. Накануне "Иннопрома" большая группа белорусских специалистов побывала здесь в Свердловской области, они посетили ряд предприятий. Было предложено новое направление сотрудничества, которое мы не ожидали даже, - это развитие торфяной промышленности и возрождение торфяной промышленности на Урале, в том числе перевод на торфяное топливо муниципальных котельных Свердловской области", - сказал Михадюк.

Он отметил, что поступили предложения по 19 котельным региона. "В Республике Беларусь создан полностью весь шлейф машин для добычи торфа и приготовления из него топлива. Мы когда-то учились на Урале этому делу в 60-е и 70-е годы, но торф забылся, а сегодня это начинает быть востребованной темой. Мы же наоборот торфяную промышленность развили, на Урале будут применены и наша техника, и технологии, и опыт добычи", - пояснил собеседник агентства.

Михадюк отметил, что также ведутся переговоры по совместным проектам в области газоснабжения, сервисному обслуживанию газовых турбин и подготовке кадров в области ядреной энергетики.

"С Уральским федеральным университетом договорились, в ближайшее время встречаемся в Минске. Уже есть предложение от ректора нашего Белорусского национального технического университета посмотреть вопросы подготовки кадров, особенно нас интересует подготовка специалистов в области ядерной энергетики, обращения с радиоактивными отходами, зеленая энергетика", - сообщил он.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, темой "Иннопрома-2017" стало "Умное производство", страна партнер - Япония. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператор - ГК "Формика".