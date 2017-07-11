Свердловская область подписала на "Иннопроме" первые девять соглашений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Свердловская область подписала первые девять соглашений в сфере развития промышленности и прикладной науки в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017", которая проходит в Екатеринбурге.

"Одними из первых результатами стали соглашения, которые будут способствовать не только расширению уже существующих промышленных производств в нашем регионе, но и появлению новых. Также новые договоренности касаются повышения экспортного потенциала Свердловской области и развития прикладной науки", - уточнили в департаменте информационной политики губернатора.

Так, на выставке подписано соглашение о сотрудничестве между правительством региона и АО "Объединенная судостроительная корпорация". "Среди основных направлений сотрудничества - организация взаимодействия и развития производственной кооперации, содействие технологическому и техническому перевооружению, совместная реализация федеральных и региональных госпрограмм в части разработки и производства новых образцов высокотехнологической продукции судостроения", - сказали в департаменте.

По данным властей, соглашение между правительством области и АО "Российский экспортный центр", в свою очередь позволит Свердловской области стать пилотным регионом по созданию нового инструмента господдержки несырьевого экспорта и обеспечения благоприятных условий для развития экспортной деятельности, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства региона.

Еще одно соглашение было подписано между регионом и некоммерческим партнерством "Ассоциация европейского бизнеса". "Цель договоренностей - повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества и научно-технического сотрудничества, создания благоприятных условий для привлечения и защиты инвестиций, реализации совместных инвестиционных проектов в таких приоритетных сферах, как промышленность, энергетика, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение, наука, технологии, торговля", - уточнили в департаменте.

Медицина и новые заводы

Кроме того, на "Иннопроме" подписан меморандум о сотрудничестве между областным правительством и ООО "ОМИА УРАЛ", основной целью которого является закрепление уже существующего партнерства, а также соглашение о производственном сотрудничестве между АО "Производственное объединение Уральский оптико-механический завод" и компанией Bionet Co. Ltd (Республика Корея), производящей медицинское оборудование для отделений интенсивной терапии, функциональной диагностики, акушерства.

По данным департамента, также подписано соглашение о намерениях между ООО "Современные технологии обработки древесины" (СТОД) и ОЭЗ "Титановая долина". "В рамках проекта планируется построить два завода. Речь идет о предприятии по производству OSB-плит мощностью 300 тыс. кубометров в год, объем инвестиций составит 10 млрд рублей. Вслед за пуском первого предприятия в планах строительство второй очереди - завода по производству LVL-балок мощностью 80 тыс. кубических метров год, сумма инвестиций составит 5 млрд рублей", - уточнили там.

Еще одно соглашение касается сотрудничества Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, правительства Свердловской области и международного организационного комитетома "Глобальный управленческий вызов". "Цель - в развитии и расширении сотрудничества в сфере организации и проведения чемпионатов по стратегическому менеджменту Global Management Challenge (GMC) на территории области, в том числе проведения в 2019 году международного и национального финалов чемпионата и ежегодного проведения регионального этапа чемпионата - Кубка по стратегии и управлению бизнесом Свердловской области", - сказали в департаменте.

Остальные два документа, подписанные на "Иннопроме", - это договор о создании базовой кафедры "Экономика и управление на предприятии" Уральского государственного экономического университета на базе машиностроительного завода имени Калинина и соглашение между правительством Свердловской области и исполнительным комитетом Гагаузии (автономное территориальное образование Республики Молдова) о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, темой стало "Умное производство". Страна партнер - Япония.

Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Оператор - ГК "Формика". Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.