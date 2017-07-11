Энтеровирусная инфекция подтвердилась у двух детей, госпитализированных из лагеря на Урале

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Медики подтвердили энтеровирусную инфекцию у двоих из четырех госпитализированных детей из детского спортивно- оздоровительного лагеря "Олимпиец" в Челябинской области. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"На прошлой неделе в Челябинской области из лагеря "Олимпиец" были госпитализированы четыре ребенка с диагнозом серозный менингит. На текущий момент энтеровирусная инфекция лабораторно подтвердилась у двоих из них. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, но показывают положительную динамику", - сказали в пресс- службе.

Из четырех заболевших детей одного уже выписали. "В лагере, где находились дети, проводятся противоэпидемиологические мероприятия", - добавили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что прокуратура Сосновского района Челябинской области организовала проверку по сообщениям СМИ о четырех заболевших менингитом детях в спортивном лагере "Олимпиец".