Энтеровирусная инфекция подтвердилась у двух детей, госпитализированных из лагеря на Урале

Экипаж чеха Коломы выиграл четвертый этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиковСпорт 11 июля, 14:11
Лавров: Россия предлагает партнерам сверить военные карты в ЕвропеПолитика 11 июля, 14:10
Минэнерго РФ выступает против запрета открытой перевалки угля в портахТранспорт 11 июля, 14:00
Экспедиция "Байкал - Аляска" под парусом ТАСС вышла в Охотское мореОбщество 11 июля, 13:50
РЖД за 6 месяцев вложили 2 млрд руб. в реконструкцию ж/д подходов к портам Финского заливаТранспорт 11 июля, 13:49
Адвокат: генпрокуратура Украины признала необходимость расследовать факт госпереворотаМеждународная панорама 11 июля, 13:43
Бывший хоккеист ЦСКА Панин подписал контракт с "Салаватом Юлаевым"Спорт 11 июля, 13:43
ФАС пока не намерена обязывать РЖД отменять экспортные надбавки на перевозку удобренийТранспорт 11 июля, 13:42
Принять участие в переписи населения в 2020 г. можно будет с помощью смартфонаОбщество 11 июля, 13:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 11 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Медики подтвердили энтеровирусную инфекцию у двоих из четырех госпитализированных детей из детского спортивно- оздоровительного лагеря "Олимпиец" в Челябинской области. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.
"На прошлой неделе в Челябинской области из лагеря "Олимпиец" были госпитализированы четыре ребенка с диагнозом серозный менингит. На текущий момент энтеровирусная инфекция лабораторно подтвердилась у двоих из них. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, но показывают положительную динамику", - сказали в пресс- службе.
Из четырех заболевших детей одного уже выписали. "В лагере, где находились дети, проводятся противоэпидемиологические мероприятия", - добавили в Минздраве.
Ранее сообщалось, что прокуратура Сосновского района Челябинской области организовала проверку по сообщениям СМИ о четырех заболевших менингитом детях в спортивном лагере "Олимпиец".