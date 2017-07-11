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Задолженность по зарплате выплачена еще 17 работникам нижнетагильского завода

Новости Урала
11 июля, 12:55 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, июля. /ТАСС

10 июля уже были произведены выплаты 66 работникам предприятия на общую сумму свыше 5,4 млн рублей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате погашена еще перед 17 работникам Нижнетагильского завода в Свердловской области, сообщила во вторник ТАСС пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что попросит Генпрокуратуру разобраться с ситуацией на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, где людям отказались платить зарплату до тех пор, пока к руководству предприятия не обратится глава государства. Обращение рабочих он передал Евгению Куйвашеву во время личной встречи 9 июля.

"На текущий момент еще 17 работников получили свою заработную плату в полном объеме", - сказала Канатова.

Ранее сообщалось, что после принятия мер прокурорского реагирования накануне была изыскана оставшаяся сумма задолженности, достаточная для полного ее погашения. 10 июля уже были произведены выплаты 66 работникам предприятия на общую сумму свыше 5,4 млн рублей.

О предприятии

Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий основан в 1964 году. Производство термоизоляционной продукции из минерального волокна (плиты и маты из минеральной ваты, перлитовый песок и перлитококсовая смесь). По данным областных властей, с 2014 года на предприятии наблюдается сокращение производства на 70%. Модернизация производства собственником не проводилась.

В связи с тяжелой экономической ситуацией, сложившейся на предприятии, наблюдается отрицательная динамика в части уплаты налогов и страховых взносов на пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование. Фактически производство продукции на заводе было прекращено еще в 2016 году.

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