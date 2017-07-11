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"Алмаз-Антей" и УрФУ будут выпускать промышленные 3D-принтеры

Новости Урала
11 июля, 13:05 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, июля. /ТАСС

Аддитивные принтеры позволяют сделать такой сложности детали, которые традиционные технологии в принципе не могут сделать, отметил заместитель генерального директора концерна Александр Ведров

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Концерн "Алмаз-Антей" и Уральский федеральный университет (УрФУ) будут выпускать промышленные 3D-принтеры. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017" заместитель генерального директора концерна Александр Ведров.

"У нас есть совместный проект, <...> концерн, прежде всего, для себя заинтересован в создании линейки аддитивных принтеров, так как есть понимание, и у конструкторов, что аддитивные технологии <...> позволяют существенно уменьшить стоимость. С другой стороны, эти технологии позволяют создать совершенно невероятное качество, и сделать такой сложности детали, которые традиционные технологии просто в принципе не могут сделать", - сказал он.

В рамках выставки "Алмаз-Антей" и УрФУ заключили соглашение о сотрудничестве, главная цель которого - проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), а также разработка и реализация инновационных проектов при взаимном использовании научного потенциала сторон. По словам Ведрова, в будущем может быть создана единая инфраструктура - кафедры, научно-образовательные и инновационные центры, где можно будет организовывать выставки, научно-технические конференции, семинары.

Соглашение с УрФУ - это не первый опыт сотрудничества Концерна ВКО "Алмаз-Антей" с высшими учебными заведениями страны. Сегодня холдинг работает более чем с 50 образовательными учреждениями. Основными его партнерами являются МГТУ им. Баумана, МФТИ, МГТУ МИРЭА, МАИ и ряд других ведущих российских вузов.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, темой "Иннопрома-2017" стало "Умное производство". Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператор - ГК "Формика".

Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.

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