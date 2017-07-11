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Четыре человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в Тюмени

Новости Урала
11 июля, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

По предварительным данным, в автобус въехал автомобиль Chevrolet Aveo, водитель которого отвлекся

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Тюмени, сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в отделении пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области.

"По предварительным данным, автобус стоял на остановке, в него въехал автомобиль Chevrolet Aveo, водитель машины отвлекся. В результате ДТП пострадали четыре человека: трое пострадавших в легковом автомобиле и еще один пострадавший - это пассажирка автобуса", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что к месту происшествия были направлены шесть человек личного состава и две единицы спецтехники МЧС.

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