Средний Урал и Баден-Вюртемберг планируют сотрудничать в сфере дуального образования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Правительство Свердловской области и немецкая федеральная земля Баден-Вюртемберг, возобновившие в этом году сотрудничество после трехлетнего перерыва, планируют реализовать совместные проекты дуального образования (когда теоретическая часть изучается на базе образовательного учреждения, а практическая - на предприятии). Об этом во вторник ТАСС сообщила cтатс-секретарь Министерства экономики, труда и жилищного строительства Баден-Вюртемберга Катрин Шютц.

"Мы обсудили конкретные возможности сотрудничества, обмена и совместной работы в экономике, науке, образовании … В области образования мы, например, привезли с собой двух представителей ремесленных палат, чтобы представить особенности нашего дуального образования. Эта система здесь уже известна, но она для нас очень важна. Мы свяжем экспертов, которые будут общаться на темы именно дуального образования", - сказала Шютц на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

Она отметила, что важной темой обсуждения рабочей группы по содействию экономическому сотрудничеству между регионами стало ремесло. "Ремесло очень сильно развито у нас в Германии, у нас очень много именно маленьких компаний, которые обладают богатыми ноу-хау. Тут мы также пригласили экспертов обменяться мнениями по механизмам передачи ноу-хау и опыта друг другу", - сказала cтатс-секретарь.

По словам Шютц, много возможностей для обмена есть в области поддержки малых и средних компаний. "В Баден- Вюртемберге находятся очень крупные компании, но хребет нашей экономики - это средний класс, малые и средние компании, поддерживать их гораздо важнее, чем крупные. И это важная тема для России, мы видим здесь огромные возможности для обмена", - добавила она.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля в Екатеринбурге, темой "Иннопрома-2017" стало "Умное производство", страной-партнером выступает Япония, организатором "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли РФ, оператор - ГК "Формика". Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.