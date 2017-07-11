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Власти Челябинской области и Сбербанк договорились о сотрудничестве в рамках ГЧП

Новости Урала
11 июля, 14:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Соглашение касается социально значимых программ - повышение качества транспортной инфраструктуры, модернизация систем связи и коммуникаций, развитие жилищного строительства и реформирование ЖКХ

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Челябинская область и Сбербанк на международной промышленной выставке "Иннопром" подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) на территории региона, сообщили во вторник в пресс-службе Уральского банка Сбербанка.

"В рамках международной промышленной выставки "Иннопром" министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников и заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Андрей Волчик подписали соглашение о сотрудничестве между Челябинской областью и Сбербанком", - сказали в пресс-службе.

Как отмечают в пресс-службе, в приоритете - социально значимые программы: повышение качества транспортной инфраструктуры, модернизация систем связи и коммуникаций, развитие жилищного строительства и реформирование ЖКХ. "Стороны намерены вместе работать над реализацией инвестиционных проектов, оценкой и предотвращением рисков, финансовыми решениями с учетом специфики области", - сказали в банке.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля. Темой "Иннопрома-2017" стало "Умное производство", страной- партнером выступает Япония, организатором "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли РФ, оператор - ГК "Формика". Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.

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