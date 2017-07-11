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В Свердловской области создана рабочая группа по вопросам к президенту на "Прямой линии"

Новости Урала
11 июля, 15:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, июля. /ТАСС

Власти региона с каждым обращением разбираются детально, сообщил врио губернатора Евгений Куйвашев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Рабочая группа, которая должна предоставить информацию по обращениям, поступившим к президенту России Владимиру Путину в ходе "Прямой линии", создана в Свердловской области. Об этом сообщил журналистам во вторник в кулуарах выставки "Иннопром-2017" врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Мы с каждым обращением разбираемся детально. Создана рабочая группа за каждым вопросом, в том числе и по медуслугам. Нам нужно получить обратную информацию и получить актуальные данные", - сказал Куйвашев.

В минувшее воскресенье, 9 июля, на встрече с Куйвашевым президент России передал ему обращения и жалобы граждан, поступившие в ходе "Прямой линии". Одно из них касалось сокращения объема бесплатных услуг в медицинских учреждениях, а также нерегулярного получения льготных лекарств. Была озвучена проблема перевода муниципальных больниц в платные учреждения, которую президент назвал "скрытой приватизацией". Путин поручил врио губернатора разобраться в этом вопросе.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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