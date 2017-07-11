Три новых консульства планируется открыть в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Три новых генконсульства планируется открыть в ближайшее время в Екатеринбурге. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге Александр Харлов в интервью ТАСС на международной промышленной выставке "Иннопром-2017".

"Хочу сказать, что да, мы получаем информацию о желании или намерении иностранной страны открыть здесь генеральные консульства. В настоящее время речь идет о том, что ведется переписка, где-то и более интенсивная, где-то и менее интенсивная, новое желание трех иностранных государств учредить здесь генеральные консульства. Пока их называть не буду... то, что такие обращения поступали в правительство РФ, я подтверждаю", - сказал он.

Ранее ТАСС сообщал о намерении создать в Екатеринбурге консульство Казахстана.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, темой стало "Умное производство", страна партнер - Япония. Организатор - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператор - ГК "Формика", генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.