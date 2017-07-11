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Свердловские власти к следующему "Иннопрому" построят новый конгресс-холл

Новости Урала
11 июля, 15:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, июля. /ТАСС

Это увеличит проходимость выставки, а помещение, где сейчас проходят форумы и панельные дискуссии, будет отдано под выставочные павильоны, пояснил врио губернатора Евгений Куйвашев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Правительство Свердловской области к международной промышленной выставке "Иннопром-2018" планируют завершить строительство нового конгресс-холла. Об этом во вторник сообщил журналистам врио губернатора области Евгений Куйвашев на встрече с журналистами в рамках международной выставки "Иннопром-2017".

"В следующем году все будет по-другому. Выставка станет еще более масштабной. В частности, будет построен новый конгресс-холл. Это увеличит проходимость выставки, а помещение, где сейчас проходят форумы и панельные дискуссии, будет отдано под выставочные павильоны", - сказал Куйвашев, не уточнив объем инвестиций в проект.

По его словам, Екатеринбург готов к расширению "Иннопрома". "В городе будут построены новые гостиницы, открываются кафе и рестораны. Сейчас по окупаемости выставка вышла на ноль, раньше все заработанные средства шли на погашение кредитов. Прибыли пока от "Иннопрома" нет, но с развитием выставки этого удастся достичь", - добавил врио губернатора.

Ранее Управление государственной экспертизы Свердловской области уже оценило стоимость строительства в 3,36 млрд рублей.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, темой стало "Умное производство", страна партнер - Япония. Организатор - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператор - ГК "Формика", генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.

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