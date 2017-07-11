Строителей подозревают в хищении 150 млн руб. при ремонте военного госпиталя на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Военная прокуратура Центрального военного округа (ЦВО) возбудила уголовное дело в отношении руководителей компании "Сантехэнергострой" по факту хищения денег, выделенных в рамках гособоронзаказа на ремонт госпиталя Росгвардии в Екатеринбурге. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

"Военной прокуратурой Центрального военного округа при проверке установлено, что с декабря 2015 года по март 2016 года руководство ООО "Сантехэнергострой" получило в качестве аванса бюджетные средства в размере 150 млн рублей для исполнения гособоронзаказа по реконструкции военного госпиталя. Но сумма была направлена на счет аффилированных коммерческих структур и в дальнейшем похищена", - уточнили в надзорном ведомстве.

Дело возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере" УК РФ. "При этом контрактные обязательства "Сантехэнергострой" перед государством не исполнены, указанная коммерческая организация проходит процедуру банкротства, а фактическая готовность объекта реконструкции в настоящее время составляет не более 50%", - резюмировали в военной прокуратуре.